Başkan Hakan Oral, Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni Ziyaret Etti

Başkan Hakan Oral, Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni Ziyaret Etti
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında başarılı olan Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı yöresel lezzetleri tattı. Öğrencilerin gelecekteki yarışmalara katılım planları hakkında bilgi aldı ve destek sözü verdi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında önemli başarılara imza atan Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıldır Türkiye genelinde düzenlenen "Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması"na düzenli olarak katılım sağlayan okul, Erzurum'da yapılan bölge elemelerinde iki yıl üst üste birinci olma başarısı gösterdi. 2024 yılında Ayran aşı çorbası, lor dolması ve kadayıf dolması ile yarışmaya katılan okul, bölge birinciliği sonrası İstanbul'da düzenlenen ulusal finalde Türkiye yedincisi olmuştu. 2025 yılında ise Hıngel, ayran aşı çorbası ve kadayıf dolması menüsüyle bir kez daha bölge birincisi oldular.

Öğrencilerin 2026 yılı yarışmasına Hınıs köftesi ve tatlı olarak demir tatlısı ile katılmayı planladıkları öğrenildi. Ayrıca okul ekibi, geçtiğimiz haftalarda Kırşehir Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gastronomi yarışmasında da "Çirleme" ve "Ahilik helvası" ile birincilik elde ederek başarılarına bir yenisini ekledi.

Üç öğrenciyle yarışmalara katılan okulun başarısını yerinde görmek isteyen Başkan Hakan Oral, öğrencilerle bir araya gelerek onların hazırladığı yöresel lezzetleri tattı ve tam not verdi. Ziyaret sırasında öğrenciler, ihtiyaç ve beklentilerini Başkan Oral ve Erzurum Ticaret Borsası ekibine ilettiler.

Destek sözü veren Başkan Hakan Oral, "Erzurum'da turizm ve gastronomi alanında kalifiye personel yetiştirilmesi adına bu okul çok önemli bir görev üstleniyor. Gençlerimizin bu alanda gösterdiği azim ve başarı bizleri gururlandırıyor. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız." dedi.

Başkan Oral ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, "Bu başarıların arkasında öğrenciler kadar, onları sabırla yetiştiren değerli öğretmenlerimizin de büyük payı var. Özverili emekleriyle Erzurum'un gastronomi alanında adını duyuruyorlar." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
