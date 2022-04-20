Başkan Gümrükçü, 200 kişilik ekiple temizliğe çıktı

İZMİR (İHA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan temizlik seferberliği çalışmaları, 200 personel ve gönüllü vatandaşların katılımıyla devam etti.

Çiğli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş 8 No'lu Şube arasında, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin mutlu sona ulaşmasıyla başlatılan temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün de katılımıyla boş arazilerde ambalaj ve atık toplama temizliği gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarına Çiğli Belediyesinden 200'e yakın personel ile gönüllü vatandaşlar eşlik etti.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli yeniden pırıl pırıl olacak"

Temizlik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Utku Gümrükçü, "Grevin sonucunda oluşan olumsuzlukları gidermek için öncelikli olarak kendi ekiplerimizle daha sonra ise İzmir Büyükşehir, Bornova, Bayraklı, Buca ve Karşıyaka Belediyelerinin ekipleriyle beraber detaylı temizlik çalışması yaptık. Hemen ardından çöp konteynerlerini yıkadık. Bugün de 200'e yakın personelimiz ve vatandaşlarımızla süpürge araçlarının giremediği alanlarda ve boş arazilerde ambalaj ve diğer atıkları toplamak için saha çalışmasına çıktık. Bundan sonraki süreçte 'Biz Temiz İnsanlarız, Kentimizi Seviyoruz' sloganımıza layık olmak adına başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel