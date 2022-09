Başkan Güder, mesaiye esnaf ziyaretiyle başladı

Sabah mesaiye esnaf gezisi ile başlayan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Her zaman esnaflarla iç içe olan Başkan Güder, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizdeki değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yoğun geçen mesaiye rağmen esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Başkan Güder, İnönü Caddesi'ndeki esnafları gezerek, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Sorun ve talepleri yerinde dinleyerek, kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Güder, alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Güder, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnaflarla yapılan istişarenin önemine vurgu yaptı. Battalgazi'de hizmet çıtasını yükseltmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerinin altını çizen Güder, her zaman esnaflarla iç içe olduklarını hatırlatarak, "Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan sahada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan da teşkilatımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz, varsa sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bu tür ziyaretler bizim için çok önemli. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Dünya 3 yıldır ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bu süreçten daha da güçlenerek çıkıyor. Bu anlamda kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki küçük sıkıntılar olabilir ama bu sıkıntıları da omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatmamız gerekiyor. Bugün esnafımızı gezdik, ciddi bir sorunları olmadıklarını bizlere ilettiler. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Her zaman onların en büyük destekçisiyiz. Hizmetlerimizde esnafımızı ön planda tutuyoruz. Esnafımızın daha iyi iş yapabilmesi, ticaretini geliştirebilmesi anlamında bize düşen vazife ne ise sizlerle her zaman paylaşmaya ve gereken çalışmayı da yapmaya hazırız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Güder'in esnaf ziyaretine AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, belediye başkan yardımcıları ve Meclis üyeleri de katıldı. - MALATYA