Başkan Genç, Akoluk'taki kurban kesim ve satış alanını inceledi

Ortahisar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirlenen kesim ve satış yerlerindeki hazırlıklarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

Akoluk mahallesinde kurulan Trabzon'un en büyük kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayvan besicileriyle bir süre sohbet etti.

Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi'nin kurban bayramında yoğunluğu önlemek ve vatandaşların kurban ibadetini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için 1 adet büyükbaş satış alanı, 1 adet küçükbaş satış alanı ile 19 adet kurban kesim alanı oluşturduğunu dile getirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tespit edilen alanlar dışında hiçbir kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı cezai müeyyide uygulanacağını kaydederek, "Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmesi önemlidir. Bu nedenle bu yıl ki kurban bayramı öncesi vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, hem de sağlıklı şekilde ibadetlerini yerine getirmesi için çalışmaları erken başlattık. Vatandaşlarımızın kurbanlarını sorunsuz bir şekilde kesmeleri ve mağdur olmamaları için her türlü önlemi aldık. Halkımızdan istirhamımız lütfen kurbanlarını belirlenen alanlarda kessinler. Bu hem görüntü kirliliği, hem hijyen ve sağlık açısından da çok önemli. Sokak aralarında, yol kenarlarında ve uygun olmayan alanlarda yapılan kesimler nahoş görüntülere sebep oluyor. Diğer yandan da temizlik ve sağlık açısından da ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız Ortahisarımızın imajına yakışmayacak bu gibi durumlara sebebiyet vermemeli" dedi.

Akoluk Mahallesi'nde her türlü ihtiyaçlara cevap verebilecek, bütün üniteleriyle birlikte çok modern kurban kesim ve satış yeri hazırladıklarını belirten Genç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ortahisar Belediyesi olarak kurban bayramı hazırlıklarımızı ivedi bir şekilde yürüttük. Vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için 19 alanda hazırlıklarımızı tamamladık. Bu alanlarımızda sertifikalı, profesyonel, uzman kasaplar görev yapacak. Vatandaşlarımız kurbanlarını hijyenik ve sağlıklı bir şekilde uzman kasaplar eşliğinde bu 19 alanımızda keserek kurban ibadetlerini yerine getirecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel