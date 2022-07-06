Başkan Eryılmaz: "Her şey çocuklarımız için" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Eryılmaz: "Her şey çocuklarımız için"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Eryılmaz: 'Her şey çocuklarımız için'

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, açacakları yaz kurslarına başvuran kursiyerler ve velileri ile bir araya geldi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, açacakları yaz kurslarına başvuran kursiyerler ve velileri ile bir araya geldi.

Basketbol, voleybol, badminton, boks-kick boks, atletizm, robotik kodlama, keman ve halk oyunları kurslarına yüzlerce çocuk başvurdu.

Başkan Eryılmaz, Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenecek kursların Kurban Bayramı tatilinden hemen sonra açılacağının müjdesini verdi. Eryılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz, her şey çocuklarımız için. Çocukların da anneler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin belediye tarafından yapılması kadar doğal bir şey olamaz.

Belediyelerin görevi sadece yol yapmak, kaldırım yapmak değil, aynı zamanda bu ülkede yaşayan insanlarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın ruh ve beden gelişimine katkı yapmak, kültürüne katkı yapmak ve kültürünü geliştirmektir. Dolayısıyla belediyenin o sosyal yönünü de vatandaşımıza göstermek ve hissettirmek zorundayız" dedi.

Velilerden herhangi bir maddi olarak talepleri bulunmadığını, tüm kurs masraflarını tamamen belediye olarak karşılayacaklarını belirten Eryılmaz, "Kurslarımızla ilgili çocuklarımıza da hangi bölümü seçmek istediğini ve hangi kursa gitmek istediğini sormak ve ona göre yönlendirmek daha uygundur Ben tekrar Belediye Başkan Yardımcımız Tahsin beye, konseptin içinde yer alacak olan öğretmen arkadaşlarımıza ve emeği geçen diğer arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum. Kurslarımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Refik Eryılmaz basketbol Kick Boks Samandağ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title