Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı 95 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 95 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün 95 yaşındaki babası 8 torun, 4 çocuk sahibi Hacı Mehmet Raif Ertürk, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet Raif Ertürk'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Pamukören Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Metin Ertürk Kuyucak Aydın Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.