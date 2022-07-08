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Başkan Ertürk: "Bayramlar sevgiyi paylaşmaktır"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ertürk: 'Bayramlar sevgiyi paylaşmaktır'

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, "Bayramlar, dostluğu ve sevgiyi paylaşmaktır" dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramlar, dostluğu ve sevgiyi paylaşmaktır. Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayatımızın her döneminde aynı halis niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız da paylaşıldıkça artacaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz, hep bir arada, sağlıklı ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Metin Ertürk Kuyucak Yerel Haberler

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