Başkan Erol'un Gaziler Günü mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Erol, mesajında şunları söyledi: "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını feda eden, vatan sevgisi uğruna mücadele eden kahraman gazilerimizi bu özel günde selamlıyor ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Onların fedakarlıkları, milletimizin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeye devam etmektedir. Gazilerimiz, ülkemizin her köşesinde tarihi bir miras olarak yaşamaktadır. Bu nedenle Gaziler Günü, onları anmak, saygı göstermek ve tüm milletimizin bu kahramanları unutmamasını sağlamak için büyük bir fırsattır. 15 Temmuz'da aziz milletimiz, istiklal ve istikbali uğruna canlarını seve seve feda etmişlerdir. Onların bu fedakarlığına minnettarız. Bu vatan, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanetidir. Bizler, vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı korumak için canlarını siper eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e verilen 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' rütbesinin yıl dönümünü ve '19 Eylül Gaziler Günü'nü gurur ve saygıyla anıyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" - AYDIN