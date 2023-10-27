Başkan Erol: "100. yıl sadece bir zaman dilimi değildir"

Cumhuriyetin 100. yılının sadece bir zaman dilimi olmadığını belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ; "Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhuriyetin büyük bir miras olduğunu hatırlatan Başkan Erol, paylaşımında " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın yanı sıra, Buharkent Belediyesi olarak bu tarihi dönümü, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bize sadece bir zaman dilimi değil, aynı zamanda büyük bir mirasın devralındığını hatırlatır. Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu tarihi olay, ülkemizi çağdaş dünyanın bir parçası haline getirme yolundaki büyük adımların başlangıcıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileriyle aydınlanan nesiller, ülkemizi bilimde, sanatta, spor ve daha birçok alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıdılar. Bu büyük dönüm noktasını, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakma amacıyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ilçemizde de bir dizi etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinlikler arasında gençlerimizi ve çocuklarımızı daha fazla bilinçlendirmek, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak, tarihimize daha fazla değer vermek amacıyla projeler bulunmaktadır. Ayrıca, ilçemizin güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını daha fazla tanıtmak ve paylaşmak için öğrencilerimizin katkılarıyla bir dizi etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşku ve sevinçle kutlamak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz. Buharkent Belediyesi olarak, ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunar, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlarım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN