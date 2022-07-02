Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, beraberinde Besni il genel meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Nazlı Demir'i ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunulmasının ardından çalışmaların sürdüğü köyler gezildi. Hacıhalil ve Yoldüzü köylerdeki yapımı devam eden alt yapısı ve kilitli parke taşı düşeme işini istişare etti.

Başkan Mehmet Can Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılı İl Özel İdare, KÖYDES ve toplulaştırma hizmetlerinin aralıksız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın destekleriyle köylerimiz şehirlerden farklı olmayacak. Valimizin onayı, İl Özel İdare'nin sevk ve idaresiyle, Milletvekilimizin Ankara'daki çabalarıyla 2022 sonuna kadar çıtayı daha da yükselteceğiz" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı Nazlı Demir Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title