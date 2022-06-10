Başkan Erdem'den Çalı sakinlerini sevindiren haber - Haberler

Başkan Burada projesi çerçevesinde Çalı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Turgay Erdem, Cumhuriyet Parkı'nın, yapılacak düzenlemeyle daha nitelikli hale getireceklerini belirterek, kapalı pazar alanı için proje çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Başkan Burada projesiyle Nilüfer'in merkez ve kırsaldaki mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan, mahallelinin yaşadığı sorunları yerinde inceleyip anında çözüm üreten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi döneminin ardından mahalle ziyaretlerine yeniden başladı. Başkan Erdem, Çalı Mahallesi'ne giderek Çalı Muhtarı Kaan Doğan, kadın derneği, vatandaşlar ve esnafla buluştu. Başkan Turgay Erdem ile birebir görüşme fırsatı bulan Çalılı vatandaşlar, talep, öneri ve yapılan hizmetler için teşekkürlerini iletti. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Çalı sokaklarında incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, gelen taleplerin değerlendirilmesi için de talimat verdi. Çalı'daki Palangalar olarak bilinen bölgede devam eden imar çalışmaları hakkında da vatandaşları bilgilendiren Başkan Erdem, Çalı meydanının yanında bulunan Cumhuriyet Parkı'nda yapacakları düzenlemeyle birlikte, parkın daha nitelikli hale geleceğini söyledi. Semt pazarını gezerek esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Erdem, pazarcı esnafını ve vatandaşları sevindiren bilgiyi de paylaştı. Kapalı pazar alanı için proje çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Erdem, yapım çalışmalarına da 2023 yılında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yakın zaman önce Çalı'daki müstakil bir evde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen eve giderek, ev sahibi Nihat Yılmaz Şahin'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahin'den olayla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Turgay Erdem, Şahin'e yeni ev yapımı için destek sözü verdi.

Çalı Kadın ve Dayanışma Derneği ile Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'ni de ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, kadınlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel