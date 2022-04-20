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Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilde bulunan STK Başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilde bulunan STK Başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Hoş sohbet eşliğinde geçen yemekte, sorunların çözümüne yönelik iş birliği ve kararlılık vurgusu yapıldı.

Başkan Demir'in bir restoranda verdiği iftar yemeğine davetli olarak katılan isimler arasında Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Şoförler Odası Başkanı Asım Özer, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salman Tolga Gürbüz ve Murat Gündüz'ün yanı sıra Türkiye Eczacılar Birliği Ardahan Temsilcisi Eczacı Yunus Dündar yer aldı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Murat Gündüz, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Haberler

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