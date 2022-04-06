Başkan Çiftçi, ilk kez oruç tutan miniklerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Başkan Çiftçi, ilk kez oruç tutan miniklerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çiftçi, ilk kez oruç tutan miniklerle iftarda bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

"İlk Orucum" programı çerçevesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayında yavrularımızla birlikte iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbime hamdolsun, yine bir Ramazana bizleri kavuşturdu. Rabbim hepimizi bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir gecesini en güzel idrak edenlerden eylesin. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi

İftar yemeği sonrası yemek duasına katılan çocuklar, program boyunca 11 ayın sultanına dair bilgiler öğrendi. Sahneye çıkan minikler, Ramazan manisi söyleyerek pamuk şeker, mısır ve Osmanlı macunu yedi. - KOCAELİ

Başkan Çiftçi, ilk kez oruç tutan miniklerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bünyamin Çiftçi, Ramazan, Yerel, Haberler

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