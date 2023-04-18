Başkan Büyükkılıç'tan Vali Çiçek'e 'hoş geldiniz' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman'da görevlerini üstün gayret ve özveriyle tamamlayarak şehre dönen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman'da görevlerini üstün gayret ve özveriyle tamamlayarak şehre dönen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afetin yaşandığı ilk günden bu zamana kadar deprem bölgesinde Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediye ile tüm kurum ve kuruluşlarla adeta 'Kayseri Dayanışması' göstererek, depremzede vatandaşların yaralarına merhem oldular. Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen depremlerin ardından, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde yardım ve destekleri tüm hızıyla sürerken, deprem bölgelerinde yapmış olduğu görev sonrası Kayseri'ye dönerek çalışmalarına devam eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'e 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman ve birçok dokunulan yürek... Deprem bölgesinde yapmış olduğu fedakarca çalışmalar sonrası Kayseri'mize dönerek, şehrimizdeki çalışmalarına devam eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e hoş geldiniz ziyaretinde bulundum" diye konuştu.

Büyükkılıç, Vali Çiçek'e deprem bölgelerinde üstün gayret ve özveriyle yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ