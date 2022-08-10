Başkan Büyükkılıç, şifalı su merkezi olan İçmeceleri inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birçok hastalığın tedavisinde önemli bir destekleyici olan ve Şifalı Su Merkezi olarak bilinen Yeşilhisar'daki İçmeceleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birçok hastalığın tedavisinde önemli bir destekleyici olan ve Şifalı Su Merkezi olarak bilinen Yeşilhisar'daki İçmeceleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Başkan Büyükkılıç, şifalı su için merkeze gelen vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kadim kent Kayseri'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzellikleri turizme kazandırmak amacıyla birçok yatırıma imza atan Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede incelemelerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şifalı Su Merkezi olarak bilinen içmeceleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a içmeceler ziyaretinde Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy eşlik etti.

Büyükkılıç, yüzyılı aşkın süredir şifalı sularıyla vatandaşların uğrak noktası olan İçmeceler bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımını tamamlanıp Yeşilhisar Belediyesi'nin kullanımına sunulan konaklama tesislerinde kalan vatandaşlarla da görüşerek, sohbet etti.

Kayseri'nin dört bir köşesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile hayranlık uyandırdığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Kadim kentimizin her yönüyle en iyi noktalara gelmesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Kadim kentimiz dört bir köşesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ile insanda gerçekten hayranlık uyandırıyor. İçmeceler bölgemizde hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız. Büyükşehir Belediyesi olarak burada da üzerimize düşeni yaptık, konaklama tesisini inşa ederek Yeşilhisar Belediye'mizin kullanımına sunduk. İnşallah tüm ilçelerimiz olmak üzere şehrimizin dört bir yanında turizmi canlandıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da her türlü konuda tüm ilçelere olduğu gibi Yeşilhisar'a da daima destek veren Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Tesislerdeki vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşlar tesisleri çok beğendiklerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ