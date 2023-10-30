Başkan Büyükkılıç: "Eserlerimizle taçlandırarak birlik, beraberlik anlayışı içerisinde yola devam"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği himayelerinde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'na eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katıldı. Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, milletvekilleri, kardeş şehir Misrata heyeti, siyasi parti il başkanları, askeri erkan, emniyet ve yargı mensupları, ilçe belediye başkanları, il ve bölge müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, girişte davetlilerle tek tek selamlaşarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, konser ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç günün anlam ve önemine binaen gazetecilere yaptığı açıklamada; "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın bizim olmazsa olmazımız olduğunu, ay yıldızlı Türk Bayrağı'mızın etrafında kenetlenmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Tüm hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını eserlerle taçlandırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Daha nice 100 yıllara diye dua ve temennide bulunuyorum. Gerek ülke genelinde gerekse Kayseri'de coşkulu bir kutlama törenleri oldu. Ay yıldızlı Türk Bayrağı'mız altında cumhuriyetimize, değerlerimize, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma anlayışı içerisinde yolumuza devam diyoruz. Cumhuriyet'imizin eserlerle taçlandırılması yönünde gerekse yerelde biz gerekse Ankara'da hükümetimizin yaptığı çalışmaları da göz ardı etmemek lazım. Eserlerimizle taçlandırarak, hep beraber birlik, beraberlik anlayışı içerisinde yola devam " ifadelerini kullandı.

Kabul töreninde davetlilerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ