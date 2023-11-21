Başkan Büyükkılıç: "Asıl olan insanların hizmetkarı olmak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ; AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini anlattı. Büyükkılıç; "Asıl olan bir kaygının insanı olmak. Asıl olan bir dava adamı olmak. Asıl olan insanların hizmetkarı olmak" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında gerçekleşen AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve il teşkilat üyeleri katıldı. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşmasına, Kayseri'ye kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak olan seçimlerin Kayseri, Türkiye ve insanlık için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç "Mazlum insanların sesi olan bir liderimiz var. Elhamdülillah. Onun yol arkadaşıyız, dava arkadaşıyız. Elini güçlendirmek onun sesinin daha gür çıkmasını sağlamak da yerel seçimlerdeki başarımızla taçlandırılacaktır" dedi. Asıl olanın bir dava adamı olmak ve insanlara hizmette bulunmak olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Asıl olan bir kaygının insanı olmak. Asıl olan bir dava adamı olmak. Asıl olan insanların hizmetkarı olmak. Yoksa bulunduğumuz yerler birilerine hava atma ya da Allah korusun o makamları istismar etme şeklinde değerlendirilecek bir yerler değil. Ateşten gömlek diye ifade edilir ama gerçekten sorumluluğunu idrak edenler için gerçekten insanı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bağrına basarak bu süreci sürdürmek için önemli bir alan diye düşünüyorum. O açıdan değerli Şaban milletvekilimiz her zaman söyler 17-0 diye, bunu her yerde göğsünü gere gere gururla söyler. Bizler de aynı kanaatteyiz. 17-0 Kayseri'miz için önemli. Biz de 17-0'ı sahiplenecek gayretin içerisinde olmalıyız. 30 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerel yönetimlerdeki başarı bizim olmazsa olmazımız" ifadesinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinden sonra Türkiye'nin en büyük projelerden birisi ve Kayseri'nin gururu diye nitelediği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi konusunda açıklamalarda bulunarak; "Gelenler oldu, görenler oldu, görmeyenler oldu. Malum şu anda millet bahçemizdeyiz 1 milyon 260 bin metrekarelik Kayseri'mizin gururu. Millet bahçemizin açıldığı günden bu güne kadar olumsuz bir tane cümle duymadım. Herkes olumlu manada paylaştı. 'Kayseri'mize yakıştı' denildi. İnşallah bu süreci daha da hayata geçirecek şekilde içerisindeki projelerden bir kısmı tamamlandığında çok daha farklı olacak. Mutfak sanatları merkezimiz bittiğinde, atölyeleri ile yeme içme mekanlarıyla insanlarımızın hem izleyerek, gerekirse kendileri de katıldığı süreçte oralardan adeta keyifli bir ortamda hem yemeğini yiyerek hem kadim medeniyetler şehri Kayseri'mizin tatlarını paylaşacağı mekanlar sizi bekliyor" diyerek hizmetlerini sıraladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kütüphanelerin en büyüğünü halk kütüphanesi olarak hayata geçirmekte olduklarını ifade eden Büyükkılıç, millet bahçesi içerisinde inşa edilmekte olan Mimar Sinan Kent Müzesi ile de hem mimarlara fırsat verileceğini hem de müzenin vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, millet bahçesinin içerisinde yürüyüş yolları ile bisiklet yolları ile sportif alanları ile kültürel etkinliklere fırsat veren donanımları ile sauna, fitness salonları ile central park mantığı içerisinde millet bahçesinin Kayseri'ye yakıştığını vurguladı. Kentteki ulaşım faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, raylı sistem, havalimanı yolu, alternatif yollar ve kavşaklar yapıldığını, ayrıca ilerleyen dönemdeki projeleri de hayata geçirecek kaynakları bulma gayretleri olduğunu, yapılacaklar içerisinde en önemlilerinin ise Kartal Kavşağı ve ikinci bir atık su arıtma tesisi yapılması olduğunu sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bütçesinin yaklaşık yüzde 63'ünü yatırıma ayırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Bütçemizin yaklaşık yüzde 63'ünü yatırımlara ayırmak suretiyle yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Sadece biz mi, ilçe belediyelerimiz de aynı şekilde yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyor. Şehri hep beraber imar ediyor, ihya ediyoruz. Teşkilatlarımızdan güç alıyoruz. Bakanlarımızdan destek alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette ki şehrimize bakış açısı çok daha farklı. Bütün bunların farkındayız" diyerek ne zaman Ankara'ya gidilse bir talepte bulunulsa Kayseri ile ilgili olumlu yanıt aldıklarını ifade etti ve bu durumun Kayseri'deki birlik ve beraberliğin farkı olduğunu belirtti. Büyükkılıç ayrıca, sadece merkezde değil kırsal bölgelerde de tarımı ile parkesi ile yolları ile millet bahçeleri, kıraathaneleri ve parkları ile doğalgaz hizmeti ile Kayserili vatandaşlara layık olmaya gayret ettiklerini söyledi. Kayseri'nin bir akademi anlayışı içerisinde güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Kayseri'mizin bir akademi anlayışı içerisinde gerek Büyükşehir'imiz gerekse ilçelerimizde güçlü bir kadro olduğunu bir kez daha paylaşıyorum. Bu herkese nasip olmaz. Burası bir okul olmuş. Zenginlikler şehri Kayseri'mizle gurur duyuyoruz, gençlerimize layık olmaya çalışıyoruz" diyerek Kayseri'yi hem kültürel, hem sportif, sosyal, hem de eğitim anlamında öne çıkarmaya gayret ettiklerini aktardı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin fosillerle ve tarihle zengin bir şehir olduğuna işaret ederek, bu noktada da çalışmaları olduğunu belirtti ve sözlerini Kayseri'yi 'hazine' olarak nitelendirerek sonlandırdı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, bundan sonra sürecin çok yoğunlaşacağını ifade ederek, "Medeni cesareti gösterip belediye başkanlığı için aday adaylığına başvuru yapan tüm arkadaşlarımız bizim için kıymetli. Sürecin yoğunlaşacağı döneme girdik. Partide yoğun bir gündem olacak. Bu ziyaretlerin arkası kesilmeyecek. AK Partide sistem dışında kimse kalmaz. Bu bir bayrak yarışı. Kısmettir. Belediye başkanı olacak arkadaşlarımız vardır. Devam edecek olanlar vardır. Değişecek olanlar vardır ama biz çok büyük bir aileyiz. Hiç kimse bu davaya sırtını dönmez. Kayseri'nin 1'nci partisi AK Parti'dir" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Başkan Büyükkılıç'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah birlik, beraberliğimizi daim etsin. Ankara'da Kayseri'nin birbirine tutkunluğu konuşuluyor. Burada 17 belediyemizin Memduh Başkanımızın ağabeyliğinde, büyüklüğünde bir çatı altında elhamdülillah güzel bir beş yıl geçirdik. Belediye başkanlarımız, Memduh Başkanımız başta olmak üzere çalışmasaydı şimdi hangi kapıyı çalacaktık? 5 yıl boyunca çalışıldı" diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. Cıngı, konuşmasında gençlerin önemine işaret ederek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, şehre katkı sağlamak istiyorlar. Onların bakış açıları biraz daha farklı. Şehrimiz siyasetine dahil edersek uzun yıllarda istifade ederiz diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ