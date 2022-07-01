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Başkan Büyükgöz, vatandaşları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz, vatandaşları bilgilendirdi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret ederek hem önerilerini dinledi hem de belediye projeleri ve hizmetlerine ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret ederek hem önerilerini dinledi hem de belediye projeleri ve hizmetlerine ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede esnaf ile bir araya gelen Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisi iletti. Dükkanlarda günlük alışverişlerini yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye projeleri ve hizmetlerine ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Ayrıca Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafın talep, görüş ve önerilerini dinledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zinnur Büyükgöz AK Parti Gebze Yerel Haberler

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