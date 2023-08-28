Başkan Büyükakın: "Dip çamuru temizliği Körfez'in geleceğine dönük atılmış en kritik çalışmadır"

Çevre konusunda muazzam adımlar attıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bunun en büyük göstergesi Körfez'deki dip çamuru temizlik projesidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt, Dilovası Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Güneş, Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği (Ekosder) Başkanı İsmail Sami, Gebze Sivil Dayanışma Platformu Başkanı İlhan Kadıoğlu, Kırım Türkleri Derneği Gebze Şubesi Başkanı Nermin Ekim ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Kocaeli'de yapılan hizmetler için teşekkür eden konuklarına Başkan Büyükakın, "Eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini hayata geçirdik, bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Bizim en önemli referans kaynağımız, eserlerimiz ve hizmetlerimizdir.' Şehrimizde ki tüm ilçelere hizmet önceliklerini belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gelişmesi, gelişmesi için tüm ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Dip çamuru temizliği Körfez'in geleceğine dönük atılmış en kritik çalışmadır"

Çevre projeleriyle Türkiye'ye rol model olacak çalışmaları yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Körfez'deki dip çamuru temizliği şehrimiz açısından son derece kıymetlidir. Körfez'in geleceğine dönük atılmış en kritik çalışmadır. Bu konuda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bakanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kocaeli olarak, çevre konusunda muazzam adımlar attık. Bunun en büyük göstergesi Körfezi'mizdeki dip çamuru temizlik projesidir. Dilovası'nda bakanlığımızla birlikte Kömürcüler OSB'yi kaldırdık. Şehircilik konusunda ve çevre konusunda daha nice projeleri hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının kente dair önerilerinin, ortak aklın işletilmesinde ki katkıları gibi diğer konularında ele alındığı birliktelikler görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ