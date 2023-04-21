Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bayram namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram namazı sonrası geleneksel hale getirilen bayramlaşma programı, Dereyalak Mahalle Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Dereyalak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Bozkurt, tüm İslam aleminin bayramını da kutladı.

Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Bozkurt, "Bir kez daha Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı müstesna günlerdir. Ramazan Bayramı da insanları birbirine yaklaştıran, akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı ve mübarek bir gün. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nda da belediye olarak tüm ekiplerimiz ile ilçe halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.

Bayramlaşma programı, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan ikramlarla birlikte sona erdi. - ESKİŞEHİR