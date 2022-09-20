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Başkan Bozkurt, Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi

Yerel Haberler

Başkan Bozkurt, Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Dönmez'i ziyarette bulundu. Başkan Bozkurt, Teğmen Dönmez'e görevinde başarılar dileyip, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Dönmez, Bozkurt'un gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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