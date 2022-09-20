Başkan Bozkurt, Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi Yerel Haberler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi. Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Dönmez'i ziyarette bulundu. Başkan Bozkurt, Teğmen Dönmez'e görevinde başarılar dileyip, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Dönmez, Bozkurt'un gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kadir Bozkurt Hasan Dönmez Bozkurt İnönü Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Bozkurt, Teğmen Hasan Dönmez'e görevinde başarılar diledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.