Başkan Bozkurt'tan Muhtarlara teşekkür ziyareti - Haberler

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Başkan Bozkurt'tan Muhtarlara teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bozkurt'tan Muhtarlara teşekkür ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası komitesinde bulunan muhtarlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası komitesinde bulunan muhtarlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde yaklaşık 4 bin vatandaşın katılımlarıyla gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası sonrası programın komite üyeleri olan Çarşı Mahalle Muhtarı Hayrettin Arabacıoğlu'na, İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ'a ve Yenice Mahalle Muhtarı Halil Kasap'a, Başkan Bozkurt ilçe halkı ve tüm muhtarlar adına teşekkür ziyaretinde bulundu.

İnönü Çarşı Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, "İlçe merkezimizdeki yağmur ve şükür duası komitesinde bulunan Çarşı, İsmetpaşa ve Yenice Mahalle Muhtarlarımıza ve programda emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, İnönü, Yerel, Haberler

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