Başkan Bakkalcıoğlu, Sendika Başkanı Demir ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Şube Başkanı Demir, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu Şube Başkanı Demir'e nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK