Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Aygün, yaraların sarılması için deprem bölgesinde

Yerel Haberler

Başkan Aygün, yaraların sarılması için deprem bölgesinde

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaraların sarılması için yeniden deprem bölgesi Hatay'a gitti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaraların sarılması için yeniden deprem bölgesi Hatay'a gitti.

Türkiye'nin tek yürek olduğu afet bölgelerinde devam eden çalışmalara Derince Belediyesi de katkı sunmaya devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de hafta sonu afet bölgesine giderek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Hatay'ın Defne ilçesine giden Başkan Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Hatay Defne'deki temasları sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırkent ve yemekhanede de incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, daha sora ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Aygün, "Hatay'ın Defne ilçesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan her noktada depremzede vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde. Kendilerine samimi gayretleri ve emekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zeki Aygün Kocaeli Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title