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Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi

Yerel Haberler

Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi

Toylar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara belediye hizmetlerini anlatan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Milletimizle daima el ele gönül gönüleyiz" dedi.

Toylar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara belediye hizmetlerini anlatan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Milletimizle daima el ele gönül gönüleyiz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve partililer ile birlikte ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezinde gerçekleşen hane ziyaretlerinin ardından Toylar Mahallesi'ne giden heyet, burada vatandaşlar ile bir araya geldi.

İlçe genelinde hizmete sunulan projelerin de değerlendirildiği programda, vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi. Başkan Aygün, vatandaşlara belediye hizmetlerini anlattı. Aygün, "Milletimizle daima el ele gönül gönüleyiz. Milletvekilimiz İlyas Şeker ve Koray Merdan ile birlikte bu akşam Toylar'da bölge sakinlerimizle hasbihal ettik. Rabbim aziz milletimizle birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlyas Şeker Zeki Aygün Kocaeli Derince Yerel Haberler

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