Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde konuk ettiği depremzede vatandaşlar ile Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Depremzede vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ataç, "Bayramlar birlikteyken güzel. Ülkece ferah, bolluk, huzur, birlik ve beraberlik dolu günler bizleri bekliyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, özel günlerde vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde konuk ettiği depremzede vatandaşlar ile Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret eden Başkan Ataç, bayram tebriğinde bulundu. İlk olarak misafir depremzedelerin bayramlarını kutlayan Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Ataç'a depremin ilk gününden bu yana tüm destekleri için teşekkür eden depremzedeler de buruk bir bayram geçirdiklerini fakat Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile bir arada oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Ataç daha sonra Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ne geçerek deneyimli vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Ataç, merkez sakinleri ile sohbet etti. Başkan Ataç, "Milletimiz için hem dini hem de milli bayramlar büyük bir önem taşır. Bu Ramazan Bayramı'nda da iki mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bu elbette buruk bir mutluluk. Ülkece yaşadığımız deprem felaketinin gölgesinde, kayıplarımızın acıları çok tazeyken karşıladığımız bir bayram. Biz de deprem bölgesinden misafirlerimiz ile bir araya geldik, onlar için bu bayram gerçekten çok zor. Memleketlerinden uzakta, kayıplarını anarak geçiriyorlar, yanlarında olmaktan dolayı mutluyuz. Öte yandan yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ettik, büyüklerimizin ellerini öperek bayramlarını kutladık. Onlar da bizim başımızın tacı, rahat ettirebilmek adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Küçüğü, büyüğü, kadını, erkeği Bayramlar birlikteyken güzel. İnanıyorum ki ülkece ferah, bolluk, huzur, birlik ve beraberlik dolu günler bizleri bekliyor" dedi.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri de Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR