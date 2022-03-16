Başkan Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Pere'yi tebrik etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Gülru Pere'ye tebrik ziyaretinde bulundu. Pere'ye görevinde başarılar dileyen Başkan Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Örgütü'nün toplantısına da katıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nda Arzu Barutçu'dan boşalan başkanlık koltuğuna atanan Gülru Pere'ye tebrik ziyaretinde bulundu. CHP Didim İlçe Örgütü Binası'nda gerçekleştirilen ziyarete Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve çok sayıda partili de katıldı.

Barutçu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Pere'ye görevinde başarılar dileyen Başkan Atabay, "Her şeyden önce Gülru Hanımı tebrik ediyor kendisine başarılar diliyorum. Tabii Arzu Hanıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Görevlerde bir sıfat olması o kadar önemli değil, önemli olan bu partinin bir neferi olmak ve koşturmak. Gülru Hanımı tekrardan kutluyorum, bundan sonra her türlü zorluğa beraber göğüs gereceğiz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ziyaretinin ardından CHP Didim İlçe Kadın Kolları Örgütü'nün haftalık toplantısına katıldı. CHP Didim İlçe Kadın Kolları Örgütü üyeleri, Başkan Atabay'a Didim için gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine desteğinin süreceğini söyledi. CHP'li kadınlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da ilçede yaptığı yatırımlar ve Didim'e doğalgaz yatırımı yönünde gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkürlerini iletti.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla toplantıya davet edilen Kardiyolog Doktor Burhan Çabuk, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Örgütü üyelerine kalp hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Pere, Dr. Çabuk'a sunumundan dolayı teşekkür ederek çiçek hediye etti. - AYDIN