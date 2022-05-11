Başkan Atabay, Aydınlı eski bakan Altıntaş'ı ağırladı - Haberler

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Başkan Atabay, Aydınlı eski bakan Altıntaş'ı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Atabay, Aydınlı eski bakan Altıntaş'ı ağırladı

Geçmişte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, milletvekilliği ve Yenipazar Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Cengiz Altınkaya, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Geçmişte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, milletvekilliği ve Yenipazar Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Cengiz Altınkaya, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde Aydın Milletvekilliği, Yenipazar Belediye Başkanlığı ve 1989-1991 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulunan Cengiz Altınkaya, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Atabay, eski Bakan Altınkaya'ya Didim'de gerçekleştirilen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Atabay'a misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Altınkaya, Didim Belediyesi'nin çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Belediye Başkanlığı, Ahmet Deniz Atabay, Bayındırlık, Yenipazar, Yerel, Haberler

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