Başkan Akman: 'Van her yönüyle büyüyen ve gelişen bir kenttir'

TUŞBA, VAN (İHA) - Ege Bölgesi Van Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı İshak Bayezit, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Vanlıların sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak, Van kültürünü tanıtmak amacıyla Ege Bölgesi'nde açılan Van derneklerinin katılımıyla kurulan Ege Bölgesi Vanlılar Federasyonu (Ege Van Fed) Onursal Başkanı İshak Bayezit, Federasyon Başkan Yardımcısı Murat Atar ve Federasyon Saymanı Turgut Yaz, Van'daki ziyaretlerini sürdürüyorlar. Bu çerçevede Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret eden Onursal Başkan Bayezit ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Akman'dan her zaman destek ve güç aldıklarını ifade ettiler. Ege Bölgesi'nde Van'ı tanıtmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Bayezit, "Kültürel ve sosyal çalışmalarımız var, hemşehrilerimiz arasında dayanışma ruhunu pekiştiriyoruz. Biz, Vanlıların Ege'deki sesiyiz. Bizlere destek veren her kurum ve kişiye teşekkür ediyorum" dedi.

Van dışında bulunan ve güzel faaliyetler yapan birçok derneğin olduğunu söyleyen Başkan Akman ise bu derneklerle istişare halinde olduklarını belirtti. Van dışında bulunan bu derneklerin kenti temsil ettiği için çok önemsediklerini dile getiren Başkan Akman, "Bu dernekler ilimizi her anlamda tanıtarak büyük katkı sağlıyorlar. Van her yönüyle büyüyen ve gelişen bir kenttir. Bu kentin geleceği için çaba harcayan her kuruluşla irtibatımız var. Ülkemizin birçok büyük kentinde faaliyet sürdüren Van derneklerinin çalışmaları takdire şayandır" şeklinde konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel