Başkan Akman'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajda; 101 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin kendisini, birliğini ve huzurunu hedef alan güçlere karşı engin ferasetiyle, sarsılmaz cesaretiyle, kararlı duruşu ve gerektiğinde canını ortaya koymasıyla gelen tehlikeleri bertaraf etmeye devam ettiğini söyledi. Başkan Akman, "Bu millet birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir" dedi.

Yerel yöneticiler olarak kendilerine düşen görevin bütün imkansızlıklara rağmen kurulan Cumhuriyeti birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde daha da güçlendirmek olduğunu söyleyen Başkan Akman, "Birlik, beraberlik ve azimle elde edilen bu zafer, ülkemizin geleceğine dair umutların yeşermesine ve Cumhuriyetimizin de filizlenmesine öncü olmuştur. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zafer, küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin bağımsız, laik ve demokratik geleceğinin meşalesini de yakmıştır" ifadelerini kullandı.

Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu milletin tarihine yön veren önemli savaşlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canını feda etmiş tüm şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN