Başkan Adem Çalkın köy köy geziyor

Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, köy köy geziyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Çalkın'a Susuz'da İl Başkan Yardımcısı Evren Kınık ile Susuz İlçe Başkanı Erdal Özecik'te eşlik etti.

Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çalkın, Kars'ın Susuz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren sürekli halkla birlikte olan makamının kapısının açık bırakarak vatandaşların kendisine rahatlıkla ulaşmasına imkan tanıyan Çalkın, Susuz'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Susuz merkezden bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çalkın, Yolboyu ve Ermişler köyünde köylülerin sorun ve isteklerini dinledi. Köylülerin sorunlarını tek tek not alan Çalkın, sorunlarının çözümü noktasında hemen ilgili kurumlarla bağlantı kurdu. Vatandaşların sorunlarının çözülmesi noktasında yardımcı olmalarını sağladı.

"Ak Parti ile hizmet gördük"

Ak Parti hükümetleriyle hizmet gördüklerine dikkat çeken vatandaşlar, "Bizler AK Parti ile hizmet gördük. Devletin bütün imkanları bizler için seferber edildi. Sorunlarımız çözülüyor, bizlere destek veriliyor. Başta sağlık olmak üzere, eğitimden, ulaşıma, tarımdan, hayvancılığa kadar bütün hizmetleri fazlasıyla aldık. Daha ne isteyelim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizler onun yanındayız" dediler.

"Eveleri yanan vatandaşlar unutulmadı"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yolboyu ve Ermişler köyünde evleri yanan vatandaşlarda unutulmadı. Çalkın evleri yanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çalkın, vatandaşların yanan evlerinin zararlarının karşılandığını ve kısa sürede evlerinin yapımına başlanacağını kaydetti.

Susuz ve köylerinde vatandaşlarla birlikte olduklarını ifade eden Başkan Adem Çalkın, "Cumhurbaşkanımızın selamlarını vatandaşlarımıza illettik. Vatandaşlarımız bizler için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızı dinledik, sorunlarını not aldık, yapılması gerekenleri konuştuk. Vatandaşlarımıza hizmetlerinde olduğumuzu anlattık. Vatandaşlarımızda bizlere kapılarını açtı. Köylerde ziyaretlerimiz devam edecek. Vatandaş odaklı hizmet verebilmek için vatandaşlarımızın önerileri bizler için çok önemli" diye konuştu.

Susuz ve köylerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Çalkın, daha sonra Susuz'dan ayrıldı. Başkan Çalkın'a Susuzluların yoğun ilgi göstermesi ise dikkat çekti. - KARS