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Başkale'de 2025'in İlk Sabah Namazı Programı Gerçekleştirildi

Başkale'de 2025'in İlk Sabah Namazı Programı Gerçekleştirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde Müftülük koordinesinde, 2025 yılının ilk sabahında camilerde vatandaşlar bir araya gelerek dua etti. Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, program çorba ikramıyla sona erdi.

Van'ın Başkale Müftülüğü koordinesinde vatandaşlar 2025 yılının ilk sabahında camilerde bir araya gelerek dua etti.

Başkale'de "Yılın İlk Sabah Namazı Programı" etkinliği kapsamında sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar dua etti. Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programda vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. İmamlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve zikirler okundu.

Sabah namazının edasının ardından tüm İslam alemi için dua edildi. Program çorba ikramı ile son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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