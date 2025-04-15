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Başiskele'ye Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi

Başiskele'ye Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi
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Başiskele'de kadınların el emeği ürünlerini sergileyebileceği ve sosyal etkinlikler gerçekleştirebileceği Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi devam ediyor. Proje, 100 metrekarelik bir alana sahip gün evi ile 120 metrekarelik bir mağaza kısmından oluşacak.

Başiskele'ye kazandırılacak Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Proje, Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde inşa ediliyor. Alışveriş merkezindeki BAŞKEM Mağazası'nın ikinci şubesi olacak yeni Kadın El Emeği Mağazası, özellikle ilçe sakini kadınların daha geniş ve ferah bir ortamda bir araya gelebileceği gün evi ile birlikte hizmet verecek.

Kocaeli'de ilk olma özelliği taşıyan gün evi, 100 metrekare toplam alandan oluşacak ve içerisinde mutfak, mescit ve tuvaletler yer alacak. Projenin mağaza kısmı ise 120 metrekare alandan oluşacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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