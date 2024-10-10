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Başiskele'de Yabancı Diller Geliştiren Learn and Speak Cafe Açıldı

Başiskele'de Yabancı Diller Geliştiren Learn and Speak Cafe Açıldı
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Başiskele'de çocuklar ve gençler için hizmete açılan Learn and Speak Cafe, İngilizce öğrenimine yönelik çeşitli etkinliklerle büyük ilgi görüyor. Kütüphanede yer alan kafe, öğrencilerin derslerine ev sahipliği yapıyor.

Başiskele'de çocukların ve gençlerin yabancı dillerini geliştirebilmeleri adına hizmete açılan Learn and Speak Cafe, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Başiskele'nin ilk halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kitaphane'de yer alan Learn and Speak Cafe, İngilizcesini geliştirmek isteyen çocuk ve gençlere imkan sunmaya devam ediyor. İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı kafe, okul öğrencilerinin İngilizce derslerine de ev sahipliği yapıyor. Son olarak 5. sınıf öğrencileri Learn and Speak Cafe'yi ziyaret etti. İngilizce derslerini öğretmenleri rehberliğinde burada yapan öğrenciler, verimli ve keyifli vakitler geçirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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