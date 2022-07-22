Basın şehidi Kemal Bağcı mezarı başında anıldı

GAZİANTEP Gaziantep'te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 25'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gazeteci Kemal Bağcı için anma töreni düzenlendi. Anma programına merhum Bağcı'nın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende mezarı başında dualarla anılan Bağcı'nın kabrine meslektaşları ve ailesi karanfiller bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Bağcı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"Herkesin takdir ettiği birisiydi"

Törende konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, Kemal Bağcı'nın geçirdiği bir kaza sonucu basın şehidi olarak hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bağcı'nın mesleki olarak her zaman gençlere örnek olacak bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Kırmızıtaş, "İlkeli duruşu ve gazeteciliğiyle herkesin takdir ettiği birisiydi. Öyle ki çeyrek asır önce aramızdan ayrılmasına rağmen halen yıllardır onu mezarı başında anıp yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağcı'nın ailesi ise programa katılan gazetecilere teşekkür etti.

Kazada yaralanıp, hastanede şehit olmuştu

Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerindeyken başını tabelaya çarparak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bağcı, 22 Temmuz 1997'de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.