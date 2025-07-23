Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Vurgusu: 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada demokratik gelişimin temel taşlarından en önemlisinin basın kuruluşları ve basın özgürlüğü olduğuna dikkat çekti.

Kaytan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkan sansür, ne yazık ki aradan geçen yıllar içinde, yapılan çeşitli yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme gelmiştir. Bugün yaşadığımız çeşitli uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, aksine etkisini arttırarak devam ettirdiğini üzülerek görmekteyiz. Sansür günümüzde bazen gazeteci tutuklama, bazen ekran karartma, bazen ' haber yasaklama', bazen 'boykot' gibi uygulamalarla devam etmektedir. Düşüncelerini yazdıkları, söyledikleri, röportaj ve haber yaptıkları gerekçesiyle meslektaşlarımız gözaltına alınmakta, yargılanmakta, cezayı gerektirmeyecek basit suçlamalarla, uzun süreli tutuklamalarla özgürlükleri elinden alınmakta ve hapse atılmaktadır. Bunlar sadece mesleğimize değil, doğrudan kamuoyunun haber alma hakkına yönelmiş uygulamalardır. Sansürün gerçek anlamda önlenmesi için Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Yasası'nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Dileğimiz gazetecilerin yazdıkları yazılar ve haberler nedeniyle tutuklanmadığı, doğru ve tarafsız haberlerini özgürce yazabildiği, ekranların karartılmadığı, medyalara ve haber ajanslarına boykot uygulanmadığı, haber yasaklama, gerçeği çarpıtma, gizleme veya çeşitli tehdit ve yaptırımlarla sansür uygulanmadığı günlere ulaşmaktır. Aksi takdirde 24 Temmuzlar bizler için bayram olmayacaktır. Ayrıca son yıllarda kontrolsüz biçimde yayılan dezenformasyon, sahte ve trol hesaplar üzerinden yürütülen algı operasyonları, toplumumuz için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Ne yazık ki bu hesapları destekleyenler, bilmeden bu kirli dilin bir parçası olmuşlardır. Bugün trol ordularını ve satılık kalemleri siyasi çıkarları uğruna bir silah gibi kullananlar bilmelidir ki; yarın bu silahın namlusu mutlaka kendilerine dönecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl da 24 Temmuz'u Basın Bayramı olarak değil, dayanışma günü olarak görüyor, bu düşünceyle kutluyoruz. Unutmayalım ki; güçlü bir toplum ancak özgür ve bağımsız bir basınla mümkündür" - MUĞLA