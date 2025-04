Başıboş Köpek Saldırıları Mahallede Tedirginlik Yarattı

Mahalle sakinleri başıboş köpeklerden tedirgin

Site görevlisi Şeref Çatal: "Çiğ etle besledikleri için bu köpekler saldırganlaşıyor"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sınava giden bir öğrencinin, köpeklerin saldırısına uğraması ve yaralanması olayının ardından konuşan mahalle sakinleri, başıboş köpeklerden dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Olayın yaşandığı sitenin görevlisi Şeref Çatal ise, "Bilhassa çiğ etle besledikleri için bu köpekler saldırganlaşıyor" dedi.

Geçtiğimiz gün Kemer Mahallesi 1784 Sokak üzerinde sınava girmek için evden çıkan E.Ö. isimli genç, sokakta yürüdüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan genç düşerek yaralanırken, yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri başıboş köpeklerden tedirgin olduklarına dikkat çekti. Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, bölgede bulunan boş alanlar sebebiyle köpek sayılarının arttığına dikkat çeken mahalle sakinleri, tedirgin olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Her yıl çok sayıda benzer olayın yaşandığını belirten site görevlisi Şeref Çatal, "Hayvanseverlerimiz var, herkes yem veriyor ama boş alan diye sitemizin sağına veya soluna yem bırakıyorlar. Bilhassa çiğ et verdiklerinden köpekler çok saldırgan oluyor. Ondan sonra bizim sitenin sakinlerinden çocuklarımız okula giderken sürekli saldırıya maruz kalıyoruz. Yani bundan şikayetçiyiz. Sürekli bu haldeyiz. Gece sabahlara kadar uyku yok. Sürekli köpeklerle başımız dertte. Bu ilk değil. Her yıl iki üç kere tekrar ediyor. Bu daha yansımayan yönü. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz bir an önce. Diken üstünde, sokakta yürürken bile hep korku ile yaşıyoruz" dedi.

"Mahallemizde 100 civarında başıboş köpeğimiz var"

Kaymakamlığın talebiyle yaptıkları araştırma sonucu mahallede 100 civarında başıboş köpeğin olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Kemer Mahalle Muhtarı Hüseyin İncitme ise, "Kemer Mahallesi 1784 Sokak üzerinde üniversite öğrencisi bir kardeşimize, mahallemizde başıboş durumda olan köpeklerden birkaç tanesi saldırmış. Saldırıdan kardeşimiz kaçarken araca çarpmış, hafif yaralanmış. Ona da mahalle muhtarlığı olarak çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu başıboş köpeklerle ilgili kaymakamlığımız bizlerden köpek sayısı ile ilgili araştırma yapmamızı istedi. Şu an itibarıyla tahmini olarak 100 civarında başıboş köpeğimiz var. Ancak başıboş köpeklerin de mutlaka rehabilite edilmesi gerekiyorsa, rehabilite edilerek, bakım merkezlerinde bakılarak sahiplendirilmesi tarafındayım. Vatandaşlarımızın şikayetleri devam ediyor. Köpeklerin yaşayabilecekleri alanların açılması yönünde dilek ve temennim var. Bu köpek saldırıları ile ilgili gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.