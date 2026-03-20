Bitlis'te yılların bayram geleneği yaşatılıyor

Bitlis merkeze bağlı Başhan köyünde vatandaşlar, yıllardır süregelen bayram geleneğini bu yıl da yaşatmaya devam etti.

Bayram sabahı köy meydanında bir araya gelen köy sakinleri, birlik ve beraberlik içinde bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı. Köy meydanında toplanan vatandaşlar, daha sonra hep birlikte hareket ederek ev ev dolaşıp bayramlaştı. Büyüklerin elleri öpülürken, çocuklara ise çeşitli ikramlarda bulunuldu. Samimi görüntülerin oluştuğu bayramlaşmada, köy halkı arasındaki dayanışma ve kardeşlik duyguları bir kez daha pekişti.

Başhan köyünde sürdürülen bu gelenek, hem eski kültürün yaşatılması hem de yeni nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Köy sakinleri, bu güzel geleneği gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı