Köşk Başçayır'da maneviyat dolu gece

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde düzenlenen programda, ibadet ve sohbet eşliğinde manevi bir atmosfer yaşandı. İlçe Vaizi ve Müftü, gençliğin hedefleri ve manevi değerler üzerine önemli mesajlar verdiler.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde ibadet, sohbet, muhabbet ve meşk ile maneviyat dolu bir gece yaşandı.

Başçayır Mahallesi Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programda İlçe Vaizi Ahmet Çelik, yatsı namazını kıldırdı. Namazın ardından mahalle kahvesinde devam eden buluşmada İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, katılımcılarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Müftü İlkatmış, sohbetinde medeniyetin köklü mirası ve büyüklüğü üzerinde durarak, geçmişten bugüne uzanan değerlerin birey ve toplum hayatındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Programda İlçe Vaizi Ahmet Çelik ile Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı da söz alarak, özellikle gençliğin hedefleri, ideal sahibi olmanın önemi ve istikametli bir hayat inşa etme konularında önemli mesajlar paylaştı. Gecenin sonunda ise Başçayır Merkez Camii İmam Hatibi Selim Deligöz'ün okuduğu ilahiler ve bendir eşliğinde Cengiz Ay tarafından yapılan meşklerle gönüller huzur buldu. Sohbeti, muhabbeti ve maneviyatı bir araya getiren program, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
