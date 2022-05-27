Başarılı sporculardan Keçiören Belediyesi'ne ziyaret - Haberler

İstanbul'da 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Kick Boks 19 Yaş Büyükler Kupası'nda dereceye giren Bilal Yılmaz, Muzaffer Kurt ve Eskişehir'de 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Semih Uğur Karabağ, Keçiören Belediyesi'ni ziyaret etti.

İstanbul'da 12-15 Mayıs tarihleri arasında 55 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı Kick Boks 19 Yaş Büyükler Kupası'nda 79 kilogram kategorisinde dünya üçüncüsü olan Bilal Yılmaz ile 94 kilogram kategorisinde dünya üçüncülüğü elde eden Muzaffer Kurt ve Eskişehir'de 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 80 kilogram kategorisinde sağ ve sol kol olmak üzere iki kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Semih Uğur Karabağ, Keçiören Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin sonunda başarılı sporculara Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hediye takdim edildi.

"Türkiye, spor dallarının tümünde başarı gösteren bir ülke"

Şampiyon sporcuların Keçiören Belediyesi'ne yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kick boksta dereceye giren ve bilek güreşinde şampiyonluk kazanan genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye, spor dallarının tümünde başarı gösteren bir ülke. Hedefimiz dünyanın her tarafında Türk milletinin temsil edilmesi ve bayrağımızın dalgalandırılmasıdır. Sağlıklı, dinamik, çalışkan nesiller yetiştirerek bu başarıyı sağlayabiliriz. Keçiören'de spora yaptığımız yatırım ve desteklerle sporcularımızın her fırsatta yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel