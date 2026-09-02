Bilecik'te Başarılı Personele Teşekkür Belgesi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kurumun Mali İşler ve Muhasebe Birimi'nde görev yapan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. İlhan, emek ve gayretlerinden dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde başarılı personele başarılı belgesi takdim edildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kurum bünyesinde Mali İşler ve Muhasebe Birimi'nde özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür belgesi verdi. İl Müdürü İlhan, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, "Emek ve gayretlerinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı