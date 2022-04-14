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Başakşehirli gençler geleceğin robotlarını tasarlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başakşehirli gençler geleceğin robotlarını tasarlıyor

Başakşehir Belediyesi, teknoloji hamlelerine her geçen gün yenilerini ekliyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi, teknoloji hamlelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Gençleri geleceğin robot teknolojisine hazırlamak için düzenlenen Başakşehir Living Lab Robotik Hackathonu yarışmasının kazananları belli oldu.

Temel robotik mekanizma bilgisine sahip lise öğrencileri, Başakşehir Living Lab (BLL) Robotik Hackathonu'nda kıyasıya yarıştı. Zorlu arazi koşullarında belirlenen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirecek araçlar tasarladı. Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ve 13 takımın katıldığı yarışmanın birincisi Enka Robotics oldu.

Gençler en zorlu koşullar için tasarım yaptı

Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binasında takım oluşturarak yarışan Başakşehirli gençler, 32 saatlik bir maratonun ardından "Tasarım ve Konsept", "Modelleme, Prototip Üretimi, Sunum" ile "Saha Testleri" sınavlarından geçti. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara "Uluslararası Steam Education Association Eğitim ve Katılımcı Sertifikası" verildi.

Yarışmada birinci olan Enka Robotics 3 bin, ikinci olan Saraç Robotik 2 bin 500, üçüncü olan Anka Robotics 1 ise 2 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren takımlar, Robot Sepeti'nden ücretsiz eğitim almaya da hak kazandı. - İSTANBUL

Başakşehirli gençler geleceğin robotlarını tasarlıyor

Başakşehirli gençler geleceğin robotlarını tasarlıyor

Başakşehirli gençler geleceğin robotlarını tasarlıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Robot, Yerel, Haberler

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