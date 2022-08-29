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Başakşehir'de Türk Musikisi gecesi

Yerel Haberler

Başakşehir'de Türk Musikisi gecesi

Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Musiki Derneği, Bahçeşehir Gölet'te müzikseverlerle buluştu.

Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Musiki Derneği, Bahçeşehir Gölet'te müzikseverlerle buluştu. Cengizhan Sönmez'in şefliğindeki koroya, Çiğdem Gürdal konuk oldu.

Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Yaz Etkinlikleri ilgiyle devam ediyor. Pikniklerden açık hava sinemasına, konserlerden kamplara kadar birbirinden eğlenceli programlarla Başakşehirliler, yazın keyfini doyasıya çıkarmaya devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Başakşehir Musiki Derneği Korosu, Bahçeşehir Gölet Sahne'de Başakşehirlilerle bir araya geldi.

Başakşehirliler şarkılara eşlik etti

Gölet Sahne'yi dolduran musikiseverler, Çiğdem Gürdal'ın konuk olduğu ve Cengizhan Sönmez'in şefliğini üstlendiği Bahçeşehir Musiki Derneği'nin konseri ile unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı. Başakşehirli müzikseverler, Türk musikisinin sevilen eserlerini koroyla birlikte söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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