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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlere deneme sınavlarının yapılacağını müjdeledi

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlere deneme sınavlarının yıl boyunca yapılacağını ve öğrencilerin sınav sonuçlarını takip edebileceği bir sistem geliştirildiğini duyurdu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlere, deneme sınavlarının yıl boyunca yapılacağını ve geliştirilen sistem sayesinde öğrencinin sınav sonuçlarını takip edebileceği müjdesini verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlere Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'ndan müjde verdi. Gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, düzenli yapılacak deneme sınavları hakkında bilgi verdi.

"Yıl boyunca devam edecek"

Hazırlıklarını Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte tamamladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik 'Başakşehirliyle Başarıya Doğru' deneme sınavlarımız başlıyor. Deneme sınavlarımıza 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz katılacak. Gençlerimiz, bu sayede sınav stresinden uzaklaşıp, deneyim kazanacak. Sınava hazırlık seviyelerini görerek, sınav öncesi eksik konularını da çok daha rahat bir şekilde tamamlayacaklar. Sınav maratonumuz yıl boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.

"Tüm detaylar sınav sonuç ekranında"

Sınava girecek olan öğrencilerin sınav sonuçlarını Başakşehirli mobil uygulaması üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Akıllı bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde sınava girecek gençlerimiz, Türkçe ya da matematikte kaç doğru yaptığını, okul ya da ilçe genelindeki derecesini, hangi alanlarda daha başarılı olduğunu ayrıntılı olarak sınav sonuç ekranından görecek. İdealleri, hedefleri ve istikameti belli olan Başakşehir gençliği gümbür gümbür geliyor" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, gençleri yeni hizmete açılan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'ndaki 20 bin kitap kapasiteli kütüphanede ders çalışmaya da davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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