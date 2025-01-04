Baş Cerrah Vivek Murthy'den Alkol Uyarısı: Kanser Riskini Artırıyor

ABD "Baş Cerrah" ünvanlı üst düzey sağlık yöneticisi Vivek Murthy, alkol tüketiminin meme, kolon ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere en az 7 kanser türüne yakalanma riskini artırdığını belirterek, alkollü içeceklerin etiketlerinde kanser riskleri hakkında bir uyarı bulunması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki "Baş Cerrah" ünvanlı sağlık yöneticisi Vivek Murthy, alkol tüketimi ile kanser riskinin artışı arasındaki bağlantıya ilişkin rapor yayımladı. Murthy, alkolün tütün ve obezitenin ardından önlenebilir üçüncü kanser nedeni olduğunu ifade etti. Murthy alkol tüketiminin her yıl yaklaşık 100 bin kanser vakasına ve 20 bin kanser ölümüne yol açtığını belirtti. Alkol tüketiminin meme, kolon ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere en az 7 kanser türüne yakalanma riskini artırdığını vurgulayan Murthy, ancak tüketicilerin büyük kısmının bunun farkında olmadığını söyledi. Murthy alkollü içeceklerin etiketlerinde kanser riskleri hakkında bir uyarı olması yönünde tavsiyede bulundu.

Gözler yeni yönetimde

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan, kardeşi alkolden yaşamını yitiren ve alkol tüketmediği bilinen Donald Trump da uzun zamandır alkolün riskleri hakkında uyarılarda bulunuyordu. Alkollü içeceklerin etiketlerinin kanser riski hakkında güncellenmesine ilişkin kararın nihai olarak Kongre tarafından verilmesi gerekiyor. - WASHINGTON