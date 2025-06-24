Bartın Üniversitesi'nden Rektör Akkaya'ya Taziye Mesajı
Bartın Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın annesinin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda, merhumeye rahmet ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Cenaze töreni ise 23 Haziran 2025'te Elazığ'da gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) resmi hesabı üzerinden annesini kaybeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya için taziye mesaj yayımlandı.
Üniversitenin resmi hesabı üzerinden yayımlanan mesajda; "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın kıymetli annesinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Merhumenin cenazesi ise 23 Haziran 2025 tarihinde Elazığ'da öğle namazının kılınmasının ardından defnedildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel