Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Ulus'ta Eldeş köyünde 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde sabah saatlerinde 2 katlı evin odunluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı; itfaiye yangını 1 saatte söndürdü, betonarme ev kullanılamaz hale geldi ve soruşturma başlatıldı.

Bartın'da 2 katlı ev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü Emirtaş Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Hasan Uzunçelebi'ye ait 2 katlı evin odunluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Uzunçelebi, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti

Tanınmış turizmcinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta