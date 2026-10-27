Bartın Ulus'ta Eldeş köyünde 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın Ulus'ta Eldeş köyünde 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde sabah saatlerinde 2 katlı evin odunluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı; itfaiye yangını 1 saatte söndürdü, betonarme ev kullanılamaz hale geldi ve soruşturma başlatıldı.
Bartın'da 2 katlı ev yandı
BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.
Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü Emirtaş Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Hasan Uzunçelebi'ye ait 2 katlı evin odunluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Uzunçelebi, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı