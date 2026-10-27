Bartın Ulus'ta Eldeş köyünde 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Bartın'da 2 katlı ev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü Emirtaş Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Hasan Uzunçelebi'ye ait 2 katlı evin odunluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Uzunçelebi, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı