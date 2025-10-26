Haberler

Bartın'daki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın'daki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın-Karabük karayolunda devrilen işçi servisinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki Fatma Demircan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Bartın'da işçi servisinin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın- Karabük karayolunda Birol Erkiş idaresindeki 74 AVV 314 plakalı işçi servisi devrilmiş, kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden Demircan'ın cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bulunan Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Demircan'ın yakınları, sevenleri ve bazı mesai arkadaşları katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.