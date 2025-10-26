Bartın'daki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın'da işçi servisinin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın- Karabük karayolunda Birol Erkiş idaresindeki 74 AVV 314 plakalı işçi servisi devrilmiş, kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden Demircan'ın cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bulunan Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Demircan'ın yakınları, sevenleri ve bazı mesai arkadaşları katıldı. - BARTIN