Bartın'da Sis Panik Yaratırken Askeri Helikopterler Zor Anlar Yaşadı

Bartın'da bunaltıcu sıcakların yaşandığı Amasra ilçesinde bir anda ortaya çıkan sis, yangın paniğine neden oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Amasra'ya yakıt ikmali amacıyla gelen ve piste inmek isteyen askeri helikopterler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Gün boyu 30 derecenin üzerinde sıcaklığın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde bir anda sis ortaya çıktı. Ormanların arasından yükselen sis bulutları yangın paniğine neden oldu. Ormanlık alan ve deniz üstünde kümelenen sisi görenler, duman zannederek itfaiye, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerine yangın ihbarda bulundu. Peş peşe yapılan yangın ihbarlarının ise ekiplerin kontrollerinin ardından aslı olmadığı ortaya çıktı. Bir anda ilçeyi örten sis tabakası nedeniyle piste inmek isteyen askeri helikopterler de zor anlar yaşadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınlarına müdahale eden askeri yangın söndürme helikopterleri, yakıt ikmalı için geldiği Amasra helikopter pistine inmek istediği anlarda pist çevresindeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Üzerinde sis tabakası bulunan piste inmek isteyen 2 helikopterden biri güçlükle inmeyi başarırıken, diğeri ise yaptığı iki denemede de rüzgar ve sis nedeniyle başarılı olamadı. İki kez pisti teğet geçen helikopter, sepetini toplayıp gerçekleştirdiği üçüncü denemesinde piste inmeyi başardı.

Helikopterlerin zorlandığı anlar gazeteciler tarafından görüntülenirken, bir helikopterin üçüncü denemesinde piste induğu anlar o esnada yayın yapan bir sosyal medya hesabı tarafından anbean canlı yayınlandı. Canlı yayında sık sık vatandaşlara duman sanılan tabakanın sis olduğu konusunda uyarılar yapılarak, emin olmadan yangın ihbarı yapılmaması da istendi. - BARTIN