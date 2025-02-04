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Bartın'da Karaca Yavrusu Çocukları Heyecanlandırdı

Bartın'da Karaca Yavrusu Çocukları Heyecanlandırdı
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Bartın-Karabük yolunda seyir halindeki bir aile, yol kenarındaki ormanlık alanda gördükleri karaca yavrusu ile büyük bir heyecan yaşadı. Çocuklar, karacayı yakından görmenin heyecanını yaşarken, yavru karaca panikleyerek ormana kaçtı.

Bartın'da yol kenarında görülen karaca yavrusu çocukları heyecanlandırdı.

Bartın- Karabük yolunda aracıyla seyreden aile, yol kenarındaki ormanlık alanda karaca gördü. Araçları görünce panik olan karaca yavrusu, koşarak ormanlık alana girdi. İlk kez bu kadar yakından karaca gördükleri öğrenilen çocuklar ise büyük heyecan yaşadı. Çocukların yaşadığı heyecan kamera kaydına da yansıdı.

Ormanlık alana kaçan karaca yavrusu hemen gözden kayboldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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