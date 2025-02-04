Bartın'da Karaca Yavrusu Çocukları Heyecanlandırdı

Bartın'da yol kenarında görülen karaca yavrusu çocukları heyecanlandırdı.

Bartın- Karabük yolunda aracıyla seyreden aile, yol kenarındaki ormanlık alanda karaca gördü. Araçları görünce panik olan karaca yavrusu, koşarak ormanlık alana girdi. İlk kez bu kadar yakından karaca gördükleri öğrenilen çocuklar ise büyük heyecan yaşadı. Çocukların yaşadığı heyecan kamera kaydına da yansıdı.

Ormanlık alana kaçan karaca yavrusu hemen gözden kayboldu. - BARTIN